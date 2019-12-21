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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب
السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365
اختارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت ، الدكتور أردي إميس، عضوا جديدا في مجموعة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب.
وجاء قرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد تنحي الإنجليزي تشارلز جارواي، عن مهامه لأسباب صحية.
وتتكون اللجنة من 3 خبراء من جنسيات مختلفة، يعملون على إعداد تقارير حول الانتهاكات القانونية المحتملة.
ومن المتوقع أن تتقدم اللجنة بتقريرها الثالث، عن الأوضاع في اليمن، إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.
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