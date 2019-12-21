عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

اختارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت ، الدكتور أردي إميس، عضوا جديدا في مجموعة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب.



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وجاء قرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد تنحي الإنجليزي تشارلز جارواي، عن مهامه لأسباب صحية.

وتتكون اللجنة من 3 خبراء من جنسيات مختلفة، يعملون على إعداد تقارير حول الانتهاكات القانونية المحتملة.

ومن المتوقع أن تتقدم اللجنة بتقريرها الثالث، عن الأوضاع في اليمن، إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.