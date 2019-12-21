اخبار الخليج / اخبار اليمن

اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب

السبت 21 ديسمبر 2019

اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب

الخليج 365

اختارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت ، الدكتور أردي إميس، عضوا جديدا في مجموعة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب.

 

Advertisements

وجاء قرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد تنحي الإنجليزي تشارلز جارواي، عن مهامه لأسباب صحية.

 

وتتكون اللجنة من 3 خبراء من جنسيات مختلفة، يعملون على إعداد تقارير حول الانتهاكات القانونية المحتملة.

 

ومن المتوقع أن تتقدم اللجنة بتقريرها الثالث، عن الأوضاع في اليمن، إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختيار عضو جديد للجنة التحقيق في جرائم الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا