عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تسرق مليارات العملة الجديدة بدون ضمانات

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

طالبلت مليشيا الحوثي محال وشركات الصرافة، والشركات في صنعاء، بتوريد ما لديهم من عملة جديدة خلال مهلة الثلاثين يوما التي حددتها.



ووصف مصدر مصرفي، قرار مليشيا الحوثي بشأن العملة الجديدة بأنه "متعجرف و غير منطقي"، لنهب الأموال, دون أي ضمانات لأصحاب رؤوس الأموال.

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ولفت إلى تحذير مليشيا الحوثي أصحاب رؤوس المال من التجار والمؤسسات والصرافين، من التعرض للمساءلة بحجة حيازة عملة غير قانونية, مؤكدا أن المليشيا طالبتهم بفتح حسابات بالأرصدة في البنك المركزي مع اخذ استلام خطي من البنك فقط، دون أي ضمانات بتعويضهم عن العملة القديمة.

وألزمت مليشيا الحوثي، بحسب المصدر، التجار والمؤسسات بتوريد أموالهم من العملة الجديدة، وتسلم إيصال استلام بقيمة المبلغ المورد إلى حين توفر السيولة، دون تحديد أي سقف زمني لردها.

وأوضح أن إعلان مليشيا الحوثي احتجاز العملة الجديدة في انتظار لحل سياسي, يؤكد أن هذا الإجراء تعسفي وليس له أي ابعاد اقتصادية، سوى نهب أموال التجار والمؤسسات.