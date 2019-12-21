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صنعاء - ياسمين الخيامي - مطاردة مرعبة لشاب يمني في مقتبل العمر تنتهي بقتله بطريقة وحشية ومروعة في هذه المدينة العربية ( لن تصدق ماذا فعل حتى استحق هذه النهاية المأساوية )

2019/12/21 الساعة 07:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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