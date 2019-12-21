شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..الزبيدي يثبت انه أقوى من الرئيس هادي والسعودية تسعى لارضائه وخطب وده وتمنح مدير امن عدن شلال شايع منصب رفيع رغم انف الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الزبيدي يثبت انه أقوى من الرئيس هادي والسعودية تسعى لارضائه وخطب وده وتمنح مدير امن عدن شلال شايع منصب رفيع رغم انف الرئيس هادي

2019/12/21 الساعة 06:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..الزبيدي يثبت انه أقوى من الرئيس هادي والسعودية تسعى لارضائه وخطب وده وتمنح مدير امن عدن شلال شايع منصب رفيع رغم انف الرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.