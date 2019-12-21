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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمن عدن ينفي تسجيل بيانات مالكي الدراجات النارية المجهولة
السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365
نفت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، إعداد استمارة لتدوين معلومات أو بيانات لمالكي وسائقي الدراجات النارية غير المرخصة.
وقالت في بيان، أنه: "لا صحة لما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن إصدار قوات الأمن في القطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان وثيقة تسجيل أو تدوين لبيانات سائقي الدرجات النارية المخالفة للنظام والقانون.
وأوضح البيان، عدم اختصاص القوات في العاصمة عدن بتنفيذ إجراءات من هذا القبيل، لافتا إلى وجود جهات متخصصة لتلقي بيانات سائقي الدرجات النارية والسيارات غير المرقمة، ممثلة بإدارة المرور بشكل خاص.
وحذرت الأجهزة الأمنية، من تداول هذه الوثائق المزورة، مؤكدة اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج لها.
وتشن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، حملة أمنية، منذ أسبوعين، لضبط المركبات والدراجات النارية غير المرخصة، في مختلف المديريات.
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