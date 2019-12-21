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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يونيسف: فحص 31 ألف طفل عبر 180 عاملا صحيا في الضالع السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، إنها نشرت 180 عاملا صحيا، في نشاط الكشف عن سوء التغذية بمحافظة الضالع.

وأوضحت في بيان، أمس الجمعة، إنه: "تم فحص أكثر من 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، في الضالع، خلال الفترة الماضية.

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