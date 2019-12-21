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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في سابقة خطيرة.. مليشيا الحوثي تقصف الدريهمي بصواريخ الكاتيوشا السبت 21 ديسمبر 2019 الخليج 365 في سابقة خطيرة، شنت مليشيا الحوثي، مساء الجمعة، قصفا صاروخيا عنيفا، على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، أطلقت مليشيا الحوثي صواريخ الكاتيوشا على عدة مناطق في شرق مديرية الدريهمي. Advertisements وعاودت المليشيا قصف المناطق ذاتها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82. وفي هجوم متزامن، ضربت المليشيات الأطراف الجنوبية من مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاوزر. وفي هجوم ثالث، باغتت عناصر المليشيات مواقع القوات المشتركة عبر هجوم استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة المتوسطة، من عياري 14.5 و 12.7 .

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