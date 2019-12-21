شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو : يقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية محمد العريفي .. (وهذا الفيديو يكشف من يقف وراء اغتياله ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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