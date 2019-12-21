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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصوة ..ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يباغت الجميع ويقوم بهذا العمل مع وزير سعودي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد الصورة )

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