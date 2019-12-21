أعلن محور تعز بدء صرف رواتب شهداء وجرحى قوات الجيش الوطني في المحافظة، ابتداء من اليوم السبت، عبر مصرف الكريمي.



ودعا مندوب المحور العقيد عبده شمسان "جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات (أي الشهداء والجرحى) التوجه إلى جميع فروع الكريمي لاستلام مرتباتهم لشهر اكتوبر2019، ابتداء من اليوم السبت 21 ديسمبر 2019".



وأضاف -في بلاغ صحفي- "ننوه إلى أن عملية الإرسال بدأت من يومنا هذا، وسيستمر حتى استكمال العدد، ونظراً لوجود خلل فني في نظام المراسلة فإننا نود التنبيه إلى عدم إيصال رسائل إلى هواتفكم من مصرف الكريمي، كما جرت العادة دائماً".



ويعاني أفراد الجيش الوطني بمدينة تعز من انقطاع رواتبهم، وخلال الأيام الماضية صدرت عدة توجيهات رئاسية وحكومية بسرعة صرف رواتب قوات الجيش في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محور تعز يعلن بدء صرف رواتب شهداء وجرحى الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.