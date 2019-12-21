عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عصابات منظمة تبتز الناس في صنعاء بهذه الحيل

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

شكا مواطن من ظهور عصابات منظمة توقع ضحايا جدداً لابتزازهم مالياً في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.



ونقلت وكالة خبر، عن مواطن يعمل سائق باص، أنه وبينما كان يركن الباص الذي يملكه في أحد شوارع العاصمة وكان يرجع ببطء إلى الخلف، فإذا به يتفاجأ بصياح امرأة مسنة وافتراشها الأرض مدعية أنه قام بصدمها.

وبين أن 4 رجال تجمعوا حينها، اتضح لاحقاً أنهم من أقارب المرأة، طالبوا منه إسعافها على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث قام بذلك من باب الإنسانية، وفق قوله.

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وقال إن المستشفى قام باحتجاز الباص وتحويله إلى حجز محكمة مرور الأمانة.

وأضاف إنه سُجن ولم يخرجوه إلا بضمانة كافية.

وأوضح السائق أنه قام بزيارة المرأة وهي مرقدة بالقسم الخاص، وقد طالب أقاربها مبالغ مالية منه، حيث قام بدفع حوالى مائتي ألف ريال إلى يد أحد أقربائها وتسديد نحو 600 ألف ريال للمستشفى (فحوصات وأدوية ورسوم رقود) حيث اتضح أنهم على علاقة بأحد الأطباء في المستشفى الذي قام بإعداد ملف للمريضة وسندات فحوصات وأدوية ورسوم رقود... الخ أثقلت كاهله -سائق الباص- بهدف ابتزازه مالياً، حسب قوله.

وأشار إلى أن أهالي المرأة رفضوا حتى اللحظة التنازل عن القضية وإخراج الباص من الحجز رغم تسديده للمستشفى تكلفه رسوم الفحوصات والعلاجات واسرعوا بإجراءات تحويلها من النيابة إلى محكمة المرور رغم ادخالنا لوساطات قبلية، حيث طالبوني بدفع مبلغ مالي كبير مقابل التوقيع على التنازل.