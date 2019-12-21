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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صنعاء.. عائلة قتيل مدرسة كيان تطالب بالقصاص
السبت 21 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
طالبت عائلة المعلم فيصل الريمي بالقصاص من قتلته وهم رجل أعمال ومرافقيه.
واقتحم مسلحون الاربعاء الماضي مدرسة كيان في منطقة السبعين بصنعاء واعتدوا بالضرب على المعلم الريمي مما تسبب في وفاته.
إلى ذلك، حملت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، جماعة الحوثي، مسؤولية مقتل المعلم فيصل سعد الريمي في إحدى مدارس أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين على يد ولي أمر أحد الطلاب.
وأكدت الوزارة أن "حادثة الاعتداء حتى الموت على المعلم فيصل سعد الريمي، لم تكن إلا مشهداً مختصراً لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية باليمن في 21 سبتمبر 2014، حيث ركزت الجماعة منذ اليوم الأول لانقلابها على ضرب قطاع التربية والتعليم الذي يمثل المعلم عموده الفقري".
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