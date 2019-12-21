عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التربية والتعليم تدين حادثة قتل معلم في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أدانت وزارة التربية والتعليم حادثة مقتل أحد المعلمين في إحدى مدارس أمانة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، على يد ولي أمر أحد الطلاب، رجل الأعمال المدعو "ناصر جبران الفقيه".



ووفق وكالة "سبأ" قالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "أن هذه الحادثة تأتي استمرارا للجرائم والاعتداءات التي تمارس ضد المعلمين في مدارس المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإجرامية".

وتابع البيان "لم تكن حادثة الاعتداء حتى الموت على المعلم الريمي، يوم أمس، في أمانة العاصمة، إلا مشهداً مختصراً لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ انقلاب مليشيات إيران الحوثية على الشرعية الدستورية باليمن في 21 سبتمبر 2014، فمنذ ذلك اليوم المشؤوم بدأت فصول المعاناة للمعلم اليمني، حيث ركزت المليشيات الإرهابية منذ اليوم الأول لانقلابها على ضرب قطاع التربية والتعليم الذي يمثل المعلم عموده الفقري".

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ولفت البيان الى إن حادثة الاعتداء حتى الموت على المعلم فيصل سعد الريمي يضاف إلى رصيد مليشيات الحوثي الإرهابية لانتهاكات حقوق المعلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها الذين يؤدون مهامهم في التعليم بدون رواتب منذ ثلاث سنوات، إلى جانب سرقة مخصصاتهم التي كانت قد تكفلت بها الأمم المتحدة لهم من أجل عدم توقف العملية التعليمية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الرأي العام في صنعاء التحرك للضغط وإلقاء القبض على القاتل ومحاكمته محاكمة عادلة وإعادة الاعتبار للمعلم وللعملية التعليمة في الجمهورية التي عبثت بها مليشيات الحوثي الانقلابية على الشرعية منذ قرابة خمسة أعوام.

ولفتت الوزارة الى انه في مطلع الشهر الجاري اعتدت المليشيات الحوثية على عدد من المعلمات والطالبات داخل إحدى المدارس الحكومية في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرتها،حيث اقتحم قيادي حوثي (معين وكيل للمحافظة)، برفقة عشرات المسلحين، مدرسة اللسواس للبنات في مدينة البيضاء مركز المحافظة، وقاموا بالاعتداء على المعلمات والطالبات بصورة وحشية.

وأكدت الوزراة ان المليشيا الحوثية قامت بتعديل المناهج الدراسية على اساس مذهبي وطائفي وإدخال مادة جديدة الى المناهج الدراسية هي مادة "السلوك" لتدريس سلوكهم المذهبي والطائفي،وتستخدم المليشيا الحوثية التهم الجاهزة لمن يخالفهم من المعلمين أو يطالب بحقوقه.