شكرا لمتابعة خبر عن شاب يمني : يتعرض لإطلاق نار في رأسه أثناء مواجهته لعصابة مسلحة بأمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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