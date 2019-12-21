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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. صدور قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية رئيساً للوزراء ..( الاسم + الصورة + سيرة ذاتية)

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ، ميشال عون، عن تكليف الوزير السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة ؛ وجاء تكليف دياب بعد مشاورات نيابية، أظهرت اختياره بأغلبية 69 صوتا، مقابل 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور.

وامتنع 42 نائبا في البرلمان اللبناني عن التصويت لأي مرشح ؛ وأجرى الرئيس عون، طوال الخميس، مشاورات مع النواب لاختيار رئيس جديد للوزراء. ويتولى هذا المنصب، بحسب نظام تقاسم السلطة، مسلم سني.

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وكان من أبرز الكتل التي سمت دياب كتلة الوفاء للمقاومة، والتنمية والتحرير، وتكتل لبنان القوي ؛ أما كتلة المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، فامتنعت عن التصويت.



وأعلن الحريري انسحابه من السباق على رئاسة الحكومة بسبب عدم التزام بعض الكتل بتسميته ؛ وقد تولى دياب، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في لبنان في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.



ويعمل رئيس الوزراء المكلف حاليا نائبا لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت للبرامج الخارجية الإقليمية، كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة، والرئيس المؤسس بين عامي 2004-2006 في جامعة ظفار في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

ويحمل دياب شهادة البكالوريوس في الاتصالات، ودرجة الماجستير في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر، التي حصل عليها في عام 1985.



وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، الخميس، بتشكيل حكومة تعمل سريعا على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وطمأنة الناس الذين شاركوا في احتجاجات على مدى شهرين ضد النخبة السياسية.



وتم اختيار دياب، وهو أكاديمي ووزير تربية سابق، رئيسا للوزراء، الخميس، بدعم من ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.

و ولد في العاصمة بيروت في الأول من يونيو عام 1959، وهو متزوج من نوار رضوان المولوي ولديه ثلاثة أبناء.



وتخصص دياب في هندسه الكمبيوتر في جامعة باث في إنجلترا، والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت في عام 1985، وشغل بهل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية لمدة 13 عاما.



عُين وزيراً للتربية والتعليم العالي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عام 2011. ولديه أكثر من 150 منشوراً في مجلات ومؤتمرات التحكيم دوليا.



حصل دياب على أكثر من 20 جائزة دراسية دولية وإقليمية. وشغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في عمان. وهو عضو مؤسس في الجمعية العربية لعلوم الكمبيوتر.



ومن القصر الرئاسي، قال دياب: "أيها اللبنانيون جهودنا جميعا يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني".



وعبر في كلمة أمام الصحفيين، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، عن أمله أن "تكون حكومة بمستوى تطلعات اللبنانيين: تُلامِسُ هواجسهم وتُحقق مطالبَهم وتطمئنهم إلى مستقبلِهم وتَنقل البلد من حالة عدم التوازن التي يمرّ بها إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة إصلاحية واقعية لا تبقى حبرا على ورق، وإنما تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعاً".



وأضاف "سوف أعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن...وسأتوسع في المشاورات التي سأجريها لتشمل القوى والأحزاب السياسية، وأيضا الحراك الشعبي".



وقال "إن المرحلة دقيقة جدا وحسّاسة، وتتطلّب جهدا استثنائيا وتضافرَ جميع القوى السياسية، في الحكومة وخارجها، فنحن نواجه أزمة وطنية لا تسمح بترف المعارك السياسية والشخصية، وإنما تحتاج إلى وحدة وطنية تُحصّن البلد وتُعطي دفعا لعملية الإنقاذ التي يجب أن تكون أولوية في حسابات الجميع".



ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990، وهو في حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر تحت ضغط احتجاجات على النخبة الحاكمة.