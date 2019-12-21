عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انعقاد أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بحضرموت

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

انعقدت بمدينة المكلا أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة حضرموت، امس الاول الأربعاء، برعاية كريمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور القاضي علي ناصر سالم، وبحضور نحو 70 قاضياً من قضاة المحاكم والنيابات العامة.



ويهدف النادي الى إذكاء رابطة الأخوة والتعارف بين أعضاء السلطة القضائية بالجنوب، وجمع كلمة السلطة القضائية والدفاع عن حقوقهم واستقلالهم، الى جانب المساهمة في إعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الانسان والحريات العامة، وتكوين علاقات مع الأندية المماثلة داخل الوطن وخارجه.

واشار رئيس اللجنة التحضيرية القاضي صالح السعدي الى أن تدشين النادي في حضرموت يعد شرف للقضاة وأن قرار المكتب التنفيذي في ذلك في ذلك اعاد الاعتبار واعطى ميزة للمحافظة، وأن قضاة حضرموت كانوا على مستوى عالي من المسؤولية في أداء الرسالة والمساهمة في إعادة التنمية وتقريب العدالة بين المواطنين.

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من جانبه شدد رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، على أن يكون هذا التجمع في تأسيس نادي القضاة الجنوبي بحضرموت انطلاقة قوية نحو تنفيذ القانون وسيادته وانتزاع الحقوق لكل القضاة دون تمييز.

وقال: "نحن في حضرموت رغم بعض الصعوبات التي واجهتنا إلا اننا استطعنا أن نعود بسرعة الى العمل القضائي، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز للعام الهجري 1440هـ في المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف تفوق الـ60%.

وأكد الأمين العام للنادي القاضي ناظم حسين باوزير، بأن المكتب التنفيذي للنادي بصدد انشاء فروعه في المحافظات متخذاً من محافظة حضرموت قاعدة انطلاق ودافع نحو تحقيق المزيد من الأعمال والانجازات بما في ذلك الدفاع عن حقوق القضاة القانونية بغية حصولهم على حياة كريمة تمكنهم من أداء رسالتهم في المجتمع وبما يسهم في الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله في سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأضاف القاضي باوزير، "أن قضاة الجنوب رصوا صفوفهم واجتمعت كلمتهم عام 2013م في تأسيس كيان نقابي اجتماعي يضم في عضويته أعضاء السلطة القضائية تحت مسمى "نادي القضاة الجنوبي"، من خلال عقد المؤتمر العام التأسيسي للنادي بتاريخ 15 أغسطس 2013م، وبذل جهود مضنية في انتزاع بعض الحقوق والمتابعة لانتزاع بقية الحقوق القانونية المشروعة".

وانتخب المشاركون في أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع النادي بمحافظة حضرموت هيئة إدارية لفرع النادي برئاسة القاضي "صالح علي السعدي" وعضوية القضاة عبدالله باعزب وخالد لرضي وفؤاد جابر وهاني بلحاف، وتمّ اختيار مندوبين لهم من قضاة المحاكم والنيابات العامة بحسب النظام الأساسي لتمثيلهم في المجلس العام لنادي القضاة الجنوبي.