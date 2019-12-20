المليشيا تدمر مزارع وهناجر الدجاج بقصف مدفعي في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت مليشيات الحوثي، الجمعة 20 ديسمبر /كانون الأول 2019، الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت المزارع وهناجر تربية الدواجن المملوكة للمواطنين في المنطقة ودمرتها بالكامل. ووفق المصادر، "تسبب القصف والاستهداف الممنهج الذي تشنه المليشيات الحوثية بتدمير مزارع ومنازل المواطنين والممتلكات الخاصة بهم، وألحقت بها خسائر فادحة".

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