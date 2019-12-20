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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 80 حوثيا في جبهة الحديدة خلال 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الحديدة
قتل 13 مسلحاً حوثياً وأصيب 67 آخرون، في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، في الثلاثة الأيام الماضية.
وذكرت مصادر طبية أن مستشفيات الحديدة وصنعاء استقبلت جثث 13 مسلحاً و67 مصاباً من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بينهم قيادي ميداني، في الثلاثة الأيام الماضية.
وتابعت المصادر إن معظم الجرحى الحوثيين الذين وصلوا إلى المستشفيات تعرضوا لإصابات خطيرة في مناطق متفرقة من أجسادهم.
مصادر عسكرية ميدانية أكدت أنها كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال التصدي لهجمات واسعة شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة.
وبينت المصادر أن المليشيات شنت هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، وتصدت لها القوات المشتركة وأوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى ودمرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة تابعة للمليشيات.
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