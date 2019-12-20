صنعاء.. وفاة نجل شيخ قبلي بوباء أنفلونزا الخنازير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

توفي اليوم الجمعة، كانون الأول 20، 2019، نجل شيخ قبلي بعد إصابته بوباء أنفلونزا الخنازير.

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وذكرت مصادر محلية أن نجل الشيخ على مسعود، شيخ منطقة الصباحة في منطقة "بني مطر" غربي صنعاء، توفي اليوم جراء إصابته بالوباء الذي انتشر بشكل كبير في صنعاء وسط تكتم حوثي.

وبينت المصادر أن نجل مسعود أصيب بأنفلونزا الخنازير يوم أمس وفارق الحياة اليوم.

وفي محافظة إب، ارتفعت حالات الوفاة بالوباء إلى أربع، وفق ما أكدته مصادر طبية اليوم.