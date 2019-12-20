شاهد.. القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بالمكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - المكلا

ألقى رجال مكافحة المخدرات، مساء أمس الخميس، القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بمدينة المكلا، ضمن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.



وقال مدير مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي في تصريح خاص للإعلام الأمني إن قوة المهام الخاصة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على شخصين في أحد أحياء مدينة المكلا وبحوزتهم اثنين كيلو من مادة الحشيش، واعترفوا بوجود كمية أخرى من الحشيش داخل البيت وبعد التفتيش تم العثور على خمسة كيلو حشيش أخرى.

وأكد لحمدي في سياق حديثه، أن عملية الضبط أتت بعد عملية تحرٍ ومراقبة واسعة، ما يؤكد اليقضة العالية لمنتسبي الأمن ومكافحة المخدرات وقدرتهم العالية على حفظ الأمن والاستقرار في كافة المديريات.