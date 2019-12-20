- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
ألقى رجال مكافحة المخدرات، مساء أمس الخميس، القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بمدينة المكلا، ضمن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.
وقال مدير مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي في تصريح خاص للإعلام الأمني إن قوة المهام الخاصة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على شخصين في أحد أحياء مدينة المكلا وبحوزتهم اثنين كيلو من مادة الحشيش، واعترفوا بوجود كمية أخرى من الحشيش داخل البيت وبعد التفتيش تم العثور على خمسة كيلو حشيش أخرى.
وأكد لحمدي في سياق حديثه، أن عملية الضبط أتت بعد عملية تحرٍ ومراقبة واسعة، ما يؤكد اليقضة العالية لمنتسبي الأمن ومكافحة المخدرات وقدرتهم العالية على حفظ الأمن والاستقرار في كافة المديريات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القبض على شخصين بحوزتهم حشيش مخدر بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.