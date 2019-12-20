بترومسيلة تهدي معمل حاسوب لمدرسة ابن رشد للبنات بمديرية الشحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا أهدت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول " بترومسيلة " أمس الخميس معمل حاسوب لمدرسة ابن رشد للبنات بمديرية الشحر شرقي مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

Advertisements وتسلمت إدارة المدرسة المعمل بحضور المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ومدير ميناء التصدير بالضبة المهندس هاني عوشان. وشكر الأستاذ وليد صياد مدير إدارة التربية والتعليم بالشحر شركة بترومسيلة على اهتمامها بقطاع التعليم وإدخال التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية. حضر فعالية التسليم نائب مدير عام الشحر الأخ مصبح البحسني ومنسقا العلاقات بميناء التصدير سالم باثقيلي والكعش السعيدي .

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