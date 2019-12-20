شكرا لقرائتكم خبر عن جالية نيويورك تهني فنان الأرض والأنسان الأستاذ/ أيوب طارش عبسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبد الغني اليوسفي

بعثة جالية نيويورك رسالة تهنئة للفنان اليمن الكبير نص الرساله"

جديد "الخليج 365"

Advertisements

حضرة الأستاذ القدير/ أيوب طارش عبسي فنان الأرض والأنسان المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

إنه ليشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تكريمكم من قبل مؤسسة توكل كرمان الدولية تقديراً وعرفانا لدوركم الفني وإطلالاته المشرقة على الدنيا التي صاغهاء القدر من العام 1942م على أرض السعيدة وفي قرية المحربي لعزلة الأعبوس مديرية حيفان محافظة تعز التي منها اشرق نوره وتوهج ضياءه وفاح عطره وغمر عطاءه كل القلوب والنفوس دون إستثناء على مدى نصف قرن من الزمن وهو يعم كل ارجاء الوطن كما لا نجد انفسنا في أي نوع من المبالغة ونحن نؤكد على القول بأن كل الاعمال الغنائية التي قدمتها هي في مجملها أعمال وطنية ووطنية خالصة وهذا ما نستشفه ونلتمسه ونتحسسه من الفنان نفسه من خلال متابعته في إنتقاء الكلمات وفي الألحان كما في الصوت والعزف وطريقة الأداء.

وبكل تأكيد نستطيع القول بأن عطاءاتكم في المجال الفني يُعد إبتكار في المنظور الإبداعي العام كحق بإسم الوطن، حيث يشار إلى شخصكم وعملكم الفني والإبداعي بالبنان ليكون ذكره على كل لسان لتكون الإشارة حتماً إلى الوطن ومن الطبيعي ان ينال الوطن نصيبه من شهرة الفنان وهذا يعني الحب.

وهنا يمكننا القول مؤكدين على ان الفنان ايوب طارش عبسي، ظاهرة إبداعية فنية من نوعها حيث يعتبر ويعتمد من قبل بعض المتخصصين والمتابعين المهتمين والنقاد في شئون فن الغناء بانه في عطاءاته الفنية الغنائية الفريده المتعددة يمثل مدرسة غنائية بحد ذاتها تضاف إلى بقية مدارس فن الغناء اليمني وربما العربي والعالمي، ومهما يختلف اليمنيون في كل شيء تقريباً ما عدا صوت أيوب طارش،إذ لا يخلو بيت يمني من صوته أو من أحد ألحانه فهو مؤلف موسيقى النشيد الوطني"رددي أيتها الدنيا نشيدي" وهو من كلمات الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان (الفضول ) اتمنى أن يطيل المولى في عمركم ويحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة وطول العمر.... وختاماً، اتقدم من خلالكم بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة توكل كرمان الدولية على هذا التكريم.

وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام

أخوكم/

فتــــــــــــــــح ناجــــــــــــــي علايــــــــــــه

رئيس الجالية اليمنية الأمريكية بولاية نيويورك"