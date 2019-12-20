شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الرسالة التي وجهها نجل المعلم اليمني الذي قتل ظلما في مدرسة في العاصمة صنعاء (صورة +تفاصيلها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : المفرد الشهير مجتهد يكشف المستور ويفجر مفاجاة من مدويه .. بن سلمان يتوعد "المخلافي" بهجوم من الجنوب إذا لم يسلم تعز للحوثيين ( تفاصيل ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة) مقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ينجو بنفسه من داخل سجون العاصمة صنعاء .. ويحرم الحوثيين من الاستيلاء على اموال " صالح " شاهد: الصورة التي أثارت ضجة واسعة بين انصار عيدروس الزبيدي .. والمجلس الانتقالي يصدر بيان بعدم المشاركة الرسمية يمنية تحصل على 500 الف ريال سعودي بسبب سوء معاملة من ضابط شرطة ( صورة + الاسم + سبب حصولها على نصف مليون ريال سعودي )

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