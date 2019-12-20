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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..السلطات تلغي نظام الكفالة رسميا وتسمح للمغتربين الحصول على تأشيرة الخروج والعودة دون اذن الكفيل ويحق له ايضا تغيير عمله الى جهة اخرى في اي وقت

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