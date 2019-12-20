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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..انهيار مسجد على ظهور المصلين في هذه المحافظة يوقع قتلى وجرحى( صورة + عدد القتلى والجرحى + اسباب انهيار المسجد )

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن حادث أليم شهدته محافظة البحيرة، حيث سقط سقف مضيفة مسجد تحت الإنشاء بعذبة رستم أثناء صلاة الجمعة، مما أسقط عدد الإصابات وقتيل. وحسب وسائل الإعلام المصرية، استقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، قبل قليل جثة فؤاد عبده 42 عامًا، عامل تم انتشال جثته من تحت الأنقاض ، وتم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف لمكان المسجد، حيث جارٍ البحث عن المفقودين من العاملين بالمسجد تحت الأنقاض. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان من قلب العاصمة المصرية: فضيحة مدوية لهذا الوزير في الشرعية الذي يتلقى 50 الف ريال سعودي شهريا..شاهد ماذا يفعل في مقهى شعبي عاجل..السلطات تلغي نظام الكفالة رسميا وتسمح للمغتربين الحصول على تأشيرة الخروج والعودة دون اذن الكفيل ويحق له ايضا تغيير عمله الى جهة اخرى في اي وقت عاجل..انهيار مسجد على ظهور المصلين في هذه المحافظة يوقع قتلى وجرحى( صورة + عدد القتلى والجرحى + اسباب انهيار المسجد ) عاجل وفي غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يلغي كل صلاحيات الرئيس هادي ويعلن تشكيل حكومة جديدة ليس للرئيس هادي او الجنرال الاحمر اي دور فيها Advertisements وردنا الان...وزير حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويهرب من العاصمة صنعاء ويظهر في هذه الجبهة الملتهبة ويثير جنون ابو علي الحاكم ( اسم الوزير وصورته ) وردنا الان..واخير انتهت قضية الشهيد عدنان الحمادي..لجنة التحقيق تطلق سراح صهير الحمادي وتكشف رسميا عن القاتل ( تعرف على القاتل الذي تم الاعلان عنه رسميا ) عاجل وهام..دولة تسمح لكل اليمنيين الدخول الى اراضيها دون تأشيرة مسبقة شرط ان يحمل 2000 دولار وبيان توضيحي من السفارة اليمنية ( صورة + نص البيان ) ليس الميسري ولا الجبواني..عيدروس الزبيدي يوجه ضربة قاضية ومؤلمة قصمت ظهر هذه الشخصية الجنوبية البارزة والغت اي دور لها ( صورة + الاسم ) وردنا الان..القوات السعودية تمنع عودة شلال شايع الى عدن باي شكل من الاشكال والانتقالي يخرج عن صمته ويصدر البيان رقم (1 ) ويطلق هذا التهديد المرعب وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بمركز شرطة الرحمانية والقيادات بالوحدة المحلية وسيارات الإسعاف وتم نقل شخصين مصابين لمستشفى الرحمانية المركزى لتلقي العلاج اللازم.

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