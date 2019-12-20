شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان...وزير حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويهرب من العاصمة صنعاء ويظهر في هذه الجبهة الملتهبة ويثير جنون ابو علي الحاكم ( اسم الوزير وصورته ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...وزير حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويهرب من العاصمة صنعاء ويظهر في هذه الجبهة الملتهبة ويثير جنون ابو علي الحاكم ( اسم الوزير وصورته )

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان...وزير حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويهرب من العاصمة صنعاء ويظهر في هذه الجبهة الملتهبة ويثير جنون ابو علي الحاكم ( اسم الوزير وصورته ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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