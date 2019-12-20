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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..واخير انتهت قضية الشهيد عدنان الحمادي..لجنة التحقيق تطلق سراح صهير الحمادي وتكشف رسميا عن القاتل ( تعرف على القاتل الذي تم الاعلان عنه رسميا )

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