شكرا لقرائتكم خبر عن اشھر عرافة وقارئة أبراج ترعب حكام العرب .. ماسیحدث في عام 2020م لن یستوعبھ احد ..انقلابات وانھیار حكومات وأنظمة في ھذة الدول الخلیجیة ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أطلقت الإعلامیة اللبنانیة وقارئة الأبراج الفلكیة، ماغي فرح، مجموعة من التنبؤات للعام المقبل 2020 ،وتوقعت أن تكون "سنة مصیریة للسنوات الـ 25 المقبلة".



وقالت فرح في مقطع مصور عبر یوتیوب، إن السبب في مصیریة السنة المقبلة، أن ھناك حدثا استثنائیا، جمع ثلاثة كواكب بطیئة وأساسیة، في برج واحد وھو "الجدي".

وأشارت إلى أحداث أكثر "خطرا" في العام المقبل، وانقلابات واحتجاجات، وانھیار عدد من الحكومات.



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