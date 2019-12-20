شاهد.. القبض على شخص متلبساً بتهمة سرقة سيارة مواطن بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
استطاع ابناء حي السحيل بمدينة سيئون بوادي حضرموت من القاء القبض على احد الاشخاص من ابناء محافظة البيضاء حاول سرقة سيارة مواطن صباح اليوم الجمعة .
وبحسب شهود افادوا بان مواطنين استطاعو اليوم القاء القبض على شخص من ابناء المحافظات الشمالية حاول في وضح النهار القيام بسرقة سيارة نوع هايلوكس تتبع المواطن هادي بن مغيث قبل محاولته الهرب بفعلته.
واضاف الشهود ان المواطنين قاموا بربط السارق في احد اعمدة الكهرباء قبل تسليمه الى الجهات الامنية حسب قول الشهود لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
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