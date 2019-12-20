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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة خلال الساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية مساء اليوم أن المعلومات الرصدية وخرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية تشير إلى تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة يرافقها رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.
ولفت إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون باردة، خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات الضالع، إب وشبوة، وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز قاطني المحافظات المذكورة، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.
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