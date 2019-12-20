شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اردوغان يفاجئ العالم ويكشف قبل قليل عن ماتعرض له رئيس وزراء باكستان في الرياض واجبرة على عدم المشاركة في القمة الاسلامية في ماليزيا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية من أجل ثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال الرئيس التركي في ختام القمة الإسلامية التي استضافتها كوالالمبور، وغابت عنها باكستان وإندونيسيا، إن "مثل هذه المواقف التي تصدر عن السعودية وإمارة أبوظبي ليست الأولى من نوعها".

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف أن "السعوديين هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، وهددوا بترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية، واستبدالهم بالعمالة البنغالية، لمنع باكستان من المشاركة في قمة كوالالمبور الأخيرة".

وأشار أردوغان إلى أن باكستان التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، اضطرت لعدم المشاركة في القمة الإسلامية، في ظل هذه التهديدات والضغوط.

وشدد أردوغان على أن "القضية "قضية مبدأ" في الأساس، فعلى سبيل المثال السعودية لا تقدم مساعداتها للصومال، لكن الصومال أظهرت موقفا ثابتا، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها، ولم تذعن لضغوط الرياض عليها لتغيير مواقفها مقابل تلقي المساعدات".

وأضاف: "أبوظبي كانت ستقدم هي الأخرى على بعض الخطوات الإيجابية في الصومال، لكنها تراجعت عنها لاحقا لعدم استجابة الصومال لمطالبها".

وانطلقت قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة يوم الأربعاء في العاصمة الماليزية بمشاركة تركيا وماليزيا وقطر وإيران، ووفد من حركة "حماس".

ومن المقرر أن تستمر القمة لغاية السبت 21 ديسمبر الجاري.

المصدر: الأناضول