شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : هذا ما سيحدث بعد ساعات من الآن في أمانة العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبدأ غدا السبت الاختبارات التكميلية لطلاب المعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات لدور نوفمبر للعام التدريبي 2018-2019م. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن ؛ أن الوزارة استكملت التحضيرات للاختبارات النظرية التكميلية لدور نوفمبر والتي ستتم في ستة مراكز اختبارية بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، تعز، إب، ذمار وحجة. وأشار إلى أن عدد المتقدمين للاختبارات التكميلية ألفاً و464 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية، منهم 171 طالباً وطالبة في الثانوية المهنية وألفاً و74 طالباً وطالبة في مجال الدبلوم التقني و219 طالباً في مجال دبلوم التدريب المهني. وأكد الوزير غازي ضرورة التنسيق بين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والسلطات المحلية لتذليل التسهيلات لإنجاح سير الامتحانات التكميلية بالشكل المطلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : هذا ما سيحدث بعد ساعات من الآن في أمانة العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.