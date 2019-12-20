عـــــاجل : تحذير هام وطارى لكل المواطنين في جميع المحافظات

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وأوضح المركز في نشرته الجوية مساء اليوم، أن المعلومات الرصدية وخرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية تشير إلى تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة يرافقها رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون باردة، خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات الضالع، إب وشبوة، وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر. ونبه المركز قاطني المحافظات المذكورة، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

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