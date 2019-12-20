هبوط القوة الشرائية إلى النصف بعد قرار المليشيا الخاص بالعملة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

أكدت مصادر اقتصادية أن القوة الشرائية نزلت إلى النصف بعد قرار مليشيا الحوثي الخاص بمنع التعامل بالعملة الجديدة والتي تمثل 50% من العملة.



وذكرت المصادر أن الأرياف كانت الأكثر تضررا، بعد امتناع التجار عن البيع للمواطنين بالعملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن كثيرا من المواطنين، ممن لديهم عملة جديدة، باتوا عاجزين عن شراء حاجاتهم اليومية.

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واعتبرت المصادر القرار الحوثي كارثة غير محسوبة العواقب أول ضحاياه المواطن العادي.

وأكدت المصادر أن من يقبل هذه العملة من المواطنين هم قلة من التجار، مع أخذ فارق في السعر.

إلى ذلك، استغلت قيادات حوثية القرار وبدأت باقتحام محال وشركات صرافة ونهبها باسم مصادرة الطبعة الجديدة من العملة.

وذكرت مصادر خاصة لـ"الخليج 365" أن مسلحين حوثيين اقتحموا شركات صرافة في مدينة إب، وفي مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، وصادروا الملايين، بحجة أنها من الطبعة الجديدة.

يأتي هذا على الرغم من أن القرار الحوثي أعطى من لديهم أموال من هذه العملة ثلاثين يوما لتسليمها واستبدالها بعملة أخرى أو بالريال الإلكتروني.

وكانت مصادر اقتصادية أكدت أن القرار الحوثي يشرعن نهب أموال الناس بحجة حماية الاقتصاد.