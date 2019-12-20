القبض على خلية إرهابية حوثية لزراعة المفخخات والألغام في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الحديدة
ألقت القوات المشتركة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة امس (الخميس) القبض على الخلية الإرهابية الحوثية لزراعة المفخخات والألغام في أحياء مديرية التحتيا جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري لـ«عكاظ»: «بعد فشلها في تحقيق أي تقدم جراء اليقظة العالية التي تتمتع بها القوات المشتركةوالتحالف العربي، لجأت المليشيا عبر خلاياها إلى التسلل للأحياء المدنية الواقعة تحت سيطرة الشرعية وزراعة الألغام والمفخخات، في محاولة لقتل المزيد من المدنيين، لكننا تمكنا من إفشالها والقبض على عدد من الخلايا، موضحاً أن المليشيا تستخدم الأطفال والنساء في عملية زراعة المفخخات والألغام».
وأشار المصدر إلى أن العناصر التي ألقي القبض عليها بتهمة زراعة الألغام لن يُعاملوا معاملة الأسرى، وسيخضعون لعقوبات صارمة ولا يمكن أن يتم مبادلتهم في إطار الصفقات، محذراً المدنيين من الرضوخ لإغراءات الحوثيين للقيام بأي عمل مماثل؛ لأنها جريمة تؤدي إلى مجازر إنسانية كبيرة ويذهب ضحيتها المدنيون.
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