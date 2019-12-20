الأوضاع المعيشية تدفع شخصا إلى إحراق نفسه في صنعاء.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، بأن شخصاً أحرق نفسه، أمس الخميس، في منطقة قاع اليهود وسط العاصمة.



وذكرت المصادر، أن الشخص أقدم على إحراق نفسه؛ بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية التي يمر بها نظراً لتوقف راتبه منذ ثلاث سنوات.

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يشار إلى أن هذه ثالث حالة تشهدها العاصمة صنعاء في ظل تزايد الظلم والبطش الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق المواطنين ورفضها دفع رواتب الموظفين منذ سنوات ما أسهم في ارتفاع حالات الفقر والمجاعة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي أقدم مواطن على إحراق نفسه، في حي حدة بالعاصمة صنعاء، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرته، وذلك بعد أسبوع من وفاة جمال الضبيبي متأثراً بحروق، بعد أن أقدم على إحراق نفسه أمام رئاسة الجمهورية احتجاجاً على عدم إنصافه من عصابة حوثية نهبت أرضيته.

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