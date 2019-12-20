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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد حالات الوفاة بأنفلونزا الخنازير في إب إلى 4 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر طبية أمس الخميس، وفاة مواطنين اثنين بوباء "انفلونزا الخنازير" في محافظة إب وسط البلاد بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بالوباء.
وذكرت أن مواطنين اثنين توفيا إثر إصابتهم بانفلونزا الخنازير "N1H1" بمحافظة إب بعد أيام قليلة من وفاة حالتين بذات الوباء، ليرتفع عدد المتوفين بالوباء إلى أربع حالات في المحافظة.
وطبقا للمصادر فقد توفي مدير مدرسة النهضة بمنطقة الزاملية بمديرية مذيخرة متأثراً بالوباء، إضافة إلى وفاة المواطن أمين احمد عبدالله محسن عبيد من أبناء مذيخرة بالوباء نفسه.
وتم خلال الأيام الماضية تسجيل حالات إصابة بالوباء في عدة مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، التي قالت في تصريحات إعلامية إن انتشار الوباء أقل مما ينشر في وسائل الإعلام.
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