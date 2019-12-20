شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توجيه التهمة رسمياُ لرئيس حزب الاصلاح بقتل القائد عدنان الحمادي وهذه اول الاجراءات المتخذة ضده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُقل خمسة -من أصل تسعة، إلى عشرة- متهمين رئيسيين، باغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، الخميس، من ريف تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن بطلب النائب العام الدكتور علي الأعوش.

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وأكدت مصادر مطلعة حسب نيوزيمن، نقل خمسة متهمين "إخوان"، في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي، من سجن اللواء 35 مدرع، في المواسط جنوب تعز، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بطلب رسمي من النائب العام بالجمهورية رئيس اللجنة الرئاسية علي الأعوش.



وقالت مصادر أمنية في عدن، إن المتهمين الخمسة، أودعوا السجن المركزي، بالمنصورة.



وبحسب المصادر، نقل جلال الحمادي (شقيق العميد)، ومصطفى عبدالقادر (رئيس حزب الإصلاح في بني حماد) وشقيقه أمين عبدالقادر، وعبده مقبل الحمادي (صهير العميد)، وصلاح عبده مدهش (حارس البوابه الخلفية لمنزل العميد).



وأتى قرار نقل المتهمين بعد يومين من رفض أولياء الدم، يمثلهم زكريا وأكرم، نجلا القائد عدنان الحمادي، وقيادة اللواء 35 مدرع، وأبناء المحافظة، تشييع ودفن جثمان الشهيد، قبل إعلان نتائج التحقيقات مع المتهمين باغتياله وكشف مخطط وممول العملية.



وعلم نيوزيمن، أن بقية المتهمين المحبوسين على ذمة الجريمة، سيلحقون بالخمسة، في وقت لاحق، إلى سجن المنصورة بعدن.



ويتحفظ نيوزيمن على نشر أسماء بقية المتهمين المتوقع نقلهم إلى عدن، لحين إغلاق القائمة ويتم النقل.





وكانت اللجنة الرئاسية أخلت سبيل عدد من المحتجزين، على رأسهم الصيدلي عبدالحميد مقبل، وغمدان عبدالله هاشم (زوج ابنة الشهيد العميد الحمادي).



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