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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهام..دولة تسمح لكل اليمنيين الدخول الى اراضيها دون تأشيرة مسبقة شرط ان يحمل 2000 دولار وبيان توضيحي من السفارة اليمنية ( صورة + نص البيان )

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