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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الميسري ولا الجبواني..عيدروس الزبيدي يوجه ضربة قاضية ومؤلمة قصمت ظهر هذه الشخصية الجنوبية البارزة والغت اي دور لها ( صورة + الاسم )



هاجم المجلس الانتقالي عضوه صالح بن فريد العولقي ضمنيا ووصف مشاركته في لقاء سياسي جنوبي يعقد في بروكسل بانها لاتمثله.

كان بن فريد قد ظهر مشاركا في لقاء المعهد الاوروبي للسلام في بروكسل والذي ضم شخصيات مختلفة ويهدف لتوحيد الروئ.



وبصورة مفاجئة اصدر المجلس الانتقالي بيانا هاجم فيه اللقاء.

وجاء في البيان: “

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، بأنه غير مشارك في أعمال اللقاء المنعقد حالياً في العاصمة البلجيكية بروكسل لاسيما ان هناك شخصيات معارضة لنا تماماً لا ينبغي ان نكون معها في نفس الصف

‫وينوه المجلس بأن عدم المشاركة الرسمية، جاء بعد التواصل مع مكتب المبعوث الأممي ونفيه رعاية أو ترتيب أي اجتماع جنوبي في بروكسل .

سيظل المجلس يشجع ويدعم أي لقاءات يمكن أن تخدم توحيد الصف باتجاه استعادة السيادة على أرضه وبناء الدولة الجنوبية المدنية، وينظر للقاءات التي يُنظمها المعهد الأوروبي للسلام ولغيره من المراكز والمنظمات، عبارة عن اجتهادات واختيارات شخصية نحترمها، ولكنها غير مُلزمة في نتائجها، سيما حينما يكتنف هذه اللقاءات الغموض وعدم الوضوح في الرؤى والأهداف لبعض المدعوين .

كما يجدد المجلس التأكيد على أن كل جهوده منصبة حالياً في اتجاه تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، الذي وقعه مع الحكومة اليمنية برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بدعم وتأييد من المجتمع الدولي.

م. نزار هيثم

المتحدث الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي

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