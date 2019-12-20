الدبيش: مقترحات "جوها" تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات



اعتبر المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، مقترحات رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة (غربي اليمن) الفريق الركن أبيهجيت جوها "تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث".

وقال الدبيش، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية نشرته اليوم الجمعة، إن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة وهي السـلطة المحلية والأمن الداخلي وخفر السواحل.

وأكد أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع جماعة الحوثيين.

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ومضى المتحدث العسكري قائلاً "اتفاق السويد وبنوده واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل واستخدام الورقة الإنسانية التي سببها الحوثيون لإجبار الجانب الحكومي على القبول بالالتفاف على بنود اتفاق السويد أمر مرفوض".

وطالب بإعادة تصحيح موقف رئيس فريق المراقبين الدوليين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وبنود اتفاق ستوكهولم، محذراً من كارثة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار عمل الجانب الأممي سواء من حيث الكارثة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثيين أو في حال عودة الخيار العسكري، حد تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة غربي اليمن اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، خلال مؤتمر صحفي أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عقدت، الأربعاء والخميس، اجتماعها المشترك السابع على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وكان المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، قال في تصريحات صحفية إن مقترحات رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها تضمنت فتح الممرات الإنسانية بالحديدة وإنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار.

كما تضمنت مقترحات "جوها"، تشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.