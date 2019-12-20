تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً السبت الموافق 21 ديسمبر 2019م، حيث سيكون سير الرحلات - بمشيئة الله تعالى - كالتالي : رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول : 1000 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 645. خط الرحله : عمان- سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهـره. الاقلاع :1600 مساء . الوصول: 1845 مساء . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عـدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع :0930 صباحا . الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عـدن. الاقلاع : 1300 ظهرا. (توقيت جده) الوصول : 1500 عصرا. رقم الرحله : 600 . خط الرحله : عـدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء.

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