صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح ومنبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

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قصفت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، كانون الأول 20، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي منبه ورازح الحدوديتين من المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.