أمن وادي حضرموت يلقي القبض على المتهمين باغتيال الجندي عبدالله عوض حريش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون



تمكن أمن وادي حضرموت في عملية نوعية بالقاء القبض على عنصرين من خلية متورطة برصد واغتيال المجني عليه المواطن عبدالله عوض حريش جندي تابع للواء 101 شرطة جوية الذي اغتيل من قبل مسلح مجهول صباح الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019م بجانب مسجد الخير بسيئون.

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وأوضح المدير العام للأمن بحضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان إدارة أمن سيئون باشرت فورا بتحرياتها حول عملية الاغتيال لمعرفة المشتبه المتورط في العملية ومتابعته ورصد تحركاته لمدة ثلاثة أشهر.. مضيفا أنه بجهود رجال التحريات تحركت قوة أمنية لمداهمة ومطاردة المتهم الأول التي تمكنت باصابته بثلاث طلقات في رجله لكنه تمكن من الهروب الى القطن ثم الى محافظة مارب.

وٱشار "العميد العوبثاني" ان الأجهزة الأمنية واصلت متابعاتها ورصدها لتحركات الجاني خلال الفترة الماضية .. مبينا بانه عند عودته الى سيئون قام بعمل خطة محكمة استمر التنسيق لها لمدة ٱسبوع بنصب كمين محكم تكللت بضبط المتهم الأول والثاني المتورطين في قضية عملية الاغتيال.

وأوضح بان المتهم الأول خلال التحقيق أعترف قيامة بعملية القتل وبتمويل من المتهم الثاني الذي قام برصد المجني عليه وحمايته عند تنفيذ عملية القتل.

وقدم العميد العوبثاني، شكره لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، على تقديمه الدعم المادي والمعنوي لإداراة امن الوادي والصحراء لمواصلة نجاحها بضبط الكثير من المجرمين والمطلوبين أمنيا.. مثمنا جهود إدارة أمن سيئون وكافة طاقمها بجهودها الجبارة ومواصلة تحرياتها الذي تكللت بالنجاح.