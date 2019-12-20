شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن مساء الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودية مساء اليوم الجمعة، كانون الأول 20، 2019، في صنعاء وعدن، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء: Advertisements الريال السعودي 155.00 الدولار الأمريكي 588.00 عدن: الريال السعودي 157.20 الدولار الأمريكي 599.00

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