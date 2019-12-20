شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد خريطة المناطق الأكثر برودة في اليمن خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات

نشرت جهات الطقس، اليوم الجمعة، خريطة أبرزت من خلالها تأثير الموجة الباردة في اليمن. وأكدت جهات الطقس أن عددا من المناطق في اليمن، ستقع تحت تأثير موجه برد من المتوقع أن تكون شديدة من بعد منتصف الليلة وحتى منتصف الأسبوع القادم.

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