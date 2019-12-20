البركاني يلتقي رئيس وأعضاء قيادة اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - انقرة



التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، في مدينة إسطنبول التركية، رئيس وأعضاء قيادة اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا.

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واستمع البركاني من قيادة الاتحاد الى مجمل المشاكل والهموم التي تواجه الطلاب في تركيا وسبل معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.. مؤكداً متابعته لقضايا الطلاب ومعالجتها اولا بأول.

واشار الى ان القيادة السياسية والحكومة تولي ملف الطلاب اولوية قصوى وبما يسهم في تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وبما يمكنهم من الاستمرار في تحصيلهم العلمي.

وحث البركاني الطلاب على مواصلة تكثيف جهودهم في تلقي التعليم والتركيز على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواكبة متطلبات العصر والتقدم المتسارع في مختلف المجالات باعتبارهم الأمل في صناعة المستقبل الأفضل والمنشود لبلادنا.

من جانبه عبر رئيس وقيادة الاتحاد عن سعادتهم باللقاء، وتثمينهم للتعاون الدائم الذي يقدمه رئيس مجلس النواب في تلمس هموهم ومعالجة مشاكلهم.