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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاستعدادات في عدن لتدشين فعاليات حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
تستعد فرق التحصين بالعاصمة المؤقتة عدن لتدشين فعاليات حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال والتي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان الأسبوع المقبل.
واوضح مدير إدارة التحصين بعدن فيصل الصاعدي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، بان الحملة تستهدف 139 الفا و181 طفل وطفله من عمر يوم وحتی الخامسة من العمر.
واشار الى ان الفرق البالغ عددها 640 فرقه بين ثابت ومتحرك وبقوام بشري يصل الی 1235 كادر ستعمل علی زيارة 156 الفا و671 منزل في عموم مديريات عدن.. لافتا الی ان 100 مشرف سيعملون ميدانيا يؤازرهم 16 مشرف مديرية و 6 مشرفي محافظة.
ودعا ألصاعدي خطباء المساجد وأولياء الأمور والشخصيات الاجتماعية المؤثرة إلي الإسهام في إنجاح فعاليات حملة التحصين ضد شلل الأطفال.
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