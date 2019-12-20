إب.. وفاة شخصين بأنفلونزا الخنازير في مذيخرة

توفي مصابين اثنين بوباء انفلونزا الخنازير بمحافظة إب، وسط اليمن، ليرتفع إجمالي وفيات المرض إلى أربع حالات خلال أيام.



وقالت مصادر محلية، بمديرية مذيخرة، إن مدير مدرسة النهضة بمنطقة الزاملية توفي جراء إصابته بالفيروس، فيما توفي مواطن آخر يدعى "أمين احمد عبدالله محسن عبيد" من أبناء مذيخرة بذات الوباء.



وكانت المحافظة قد شهدت خلال الأيام الماضية، إعلان حالتي وفاة بالوباء، في وقتٍ تصاعدت فيه حدة الإصابة بالمرض مسجلة عشرات الحالات في عدد من مديريات المحافظة.



وتتصدر محافظة إب قائمة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.



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