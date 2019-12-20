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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ياسر عبدالله : من يرتب لأحداث الجنوب عليه مراجعة الحسابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 - رصد خاص
قال الإعلامي الإماراتي بفضائية أبوظبي ياسر فيصل عبدالله، إن "إقامة مؤتمرات وفعاليات سياسية مهمة أمر مشروع لا بأس فيه لكن تجاهل الفاعلين في تلك الأحداث يؤدي بلا شك لفشلها".
وأكد أن "القمة الإسلامية في ماليزيا دون الثقل السعودي لم تساوي شئ"؛ في اشارة واضحة الى اهمية مكانة المملكة العربية السعودية في جميع المؤتمرات والفعاليات السياسية المهمة.
واشار الى ان "التجمع الجنوبي دون ثقل المجلس الانتقالي الجنوبي أمر فيه نظر ولا طائل منه".. وقال: انه على "من يرتب تلك الأحداث عليه مراجعة الحسابات".
ويعيد "الخليج 365" نشر تغريدة ياسر عبدالله، كما وردة كالتالي: " إقامة مؤتمرات وفعاليات سياسية مهمة أمر مشروع لا بأس فيه لكن تجاهل الفاعلين في تلك الأحداث يؤدي بلا شك لفشلها قمة إسلامية في ماليزيا دون الثقل السعودي لا يساوي شئ بالمقابل تجمع جنوبي دون ثقل المجلس الانتقالي الجنوبي أمر فيه نظر ولا طائل منه من يرتب تلك الأحداث عليه مراجعة الحسابات".
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